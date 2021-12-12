2021/12/12 | 15:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل أزمة طلاقها من الفنان حسام حبيب وظهورها الأخير حليقة الرأس خلال حفل في الإمارات، مما تسبب بضجة كبرى وأثار جدلا.وفي أول تصريح إعلامي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شيرين تخرج عن صمتها: أحب حسام حبيب وحلقت شعري حتى يراني غير جميلة ويطلقني! المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيرين تخرج عن صمتها: أحب حسام حبيب وحلقت شعري حتى يراني غير جميلة ويطلقني!) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيرين تخرج عن صمتها: أحب حسام حبيب وحلقت شعري حتى يراني غير جميلة ويطلقني!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).