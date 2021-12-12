2021/12/12 | 15:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر ابن المصورة، ماري بيريدج، علامات التوحد منذ الولادة، ولكن، استغرق تشخيصه أكثر من 7 أعوام.وفي كتابها Visible Spectrum: Portraits from the World، وثقت بيريدج أشخاصا يعانون من هذه الحالة لتحدي المفاهيم الخاطئة عنهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور مؤثرة تُظهر مرض التوحدّ من وجهة نظر جديدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور مؤثرة تُظهر مرض التوحدّ من وجهة نظر جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).