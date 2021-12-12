قرعة أبطال أوروبا.. المعارك النارية

2021/12/12 | 15:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأنظار، الاثنين، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون السويسرية، حيث تُسحب قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، مع حتمية فرض مواجهات ثقيلة.

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