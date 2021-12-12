العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الإمارات لتسهيل التعاملات المصرفية

2021/12/12 | 15:47 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكيد على أهمية تطوير العلاقات المصرفية

الترا عراق - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي، الأحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي.

وذكر البنك في بيان، 12 كانون الأول/ديسمبر، أنّ "المحافظ مصطفى غالب مخيف التقى نظيره محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، وقد وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المصرفية بين البلدين الشقيقين".

وأضاف البيان، أنّ "عددًا من المسؤولين في المصرفين حضروا الاجتماع، حيث أكّد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات المصرفية وتدريب الكوادر وتسهيل تعاملات القطاع المصرفي الخاص لدى الجانبين وفتح الحسابات المتقابلة، بما يضمن أتباع المعايير الدولية وأخذ العناية الواجبة وفق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

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