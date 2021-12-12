2021/12/12 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت وزارة الاتصالات، الأمـر الوزاري الخاص بتعيين الوجبـة الأولـى مـن المتقدمين للتعييـن.* أسماء الوجبة الأولى مـن المتقدمين للتعيين في وزارة الاتصالات

ظهرت المقالة بالأسماء..



الاتصالات تصدر الأمر الوزاري للوجبة الأولى مـن المتقدمين للتعيين أولاً على النور نيوز.

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