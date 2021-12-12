طيران الجيش يدمر دراجة نارية ومضافتين لداعش في كركوك

2021/12/12 | 16:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكن أبطال طيران الجيش العراقي، من تدمير دراجة نارية ومضافتين لعصابات داعش الإرهابية.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تمكنان أبطال طيران الجيش، تمكنوا من تدمير دراجة نارية ومضافتين لعصابات داعش الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.

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