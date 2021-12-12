حريق ضخم جنوب شرق إيران

2021/12/12 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اندلع اليوم الأحد، حريق هائل في برج صالح مهدي التجاري في كرمان، بجنوب شرق إيران.

وأفادت السلطات بأنه تمت السيطرة على هذا الحريق، دون تسجيل أي إصابات بشرية، لافتة إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

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