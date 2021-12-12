الزوراء يهزم زاخو في ممتاز الكرة

2021/12/12 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فاز فريق نادي الزوراء، اليوم الأحد، على فريق زاخو بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لدوري الكرة الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد، سجله النوارس في الدقيقة 56 عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب لهواري طويل.

وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث، فيما احتل زاخو المركز السابع برصيد 19 نقطة.

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