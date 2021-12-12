ارتفاع جديد بوفيات وإصابات الجائحة في العراق - عاجل

2021/12/12 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 240 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 758 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 13 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاحخلال 24 ساعة بلغ عددهم 60074".

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