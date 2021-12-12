2021/12/12 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 340 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، و758 حالة شفاء و13 حالة وفاة ، في عموم مناطق العراق ، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 340 اصابة جديدة بكورونا و758 حالة شفاء في عموم مناطق العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 340 اصابة جديدة بكورونا و758 حالة شفاء في عموم مناطق العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).