قوات حرس الحدود تستلم ملف الشريط الحدودي العراقي - السوري

2021/12/12 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأحد، تسليم ملف الشريط الحدودي العراقي – السوري إلى قيادة قوات حرس الحدود، فيما أشارت إلى أن قوات الجيش ستكون ساندة في الخط الثاني.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "أجرى مع قائد قوات حرس الحدود ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية، زيارة إلى الشريط الحدودي العراقي السوري".

وبين، أن "المنطقة التي تمسكها قوات الجيش بمسافة 57 كم، سوف تمسك من قبل قوات حرس الحدود"، لافتاً إلى أن "قوات حرس الحدود بذلك تكون قد أمنت الشريط الحدودي ومسكته بالكامل، بعدما كان من مسؤولية قيادة عمليات غرب نينوى".وأشار إلى أنه "ستكون هناك فترات معايشة، وأن قيادة حرس حدود المنطقة السادسة ستمسك القاطع بشكل كامل"، موضحاً أن "قوات الجيش ستكون في الخط الثاني كقوات ساندة، لسد الثغرات الأمنية".

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