2021/12/12 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 51.أوشاها ذات فجر،إنه هناك معها،فلا تدعِ ريح الأمنيات،تستبيح أقاليم روحكِ والحصون.52.ذات حزن،سيعلن موج البحر انتحارها.53.مدججة بالنوارس فضاءاتي،لست جريئة لأخطط،وأنا على شفا هاوية من مساحات خصصت للعقاب.54.عنده؛ الحب لا يخبو أوار قصائده...وعندها وقفت خطاه.55.تخذلني أناملي،وأنا أرسمك حدودًا لذاكرتي،كلما تُراودني ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذاكرات من وشم - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذاكرات من وشم - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).