ذكرى الانطلاقة والمراجعة المطلوبة - محسن ابو رمضان

2021/12/12 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_ابو_رمضان ذكري الانطلاقة والمراجعة المطلوبة .تحل هذه الايام الذكري الرابعة والخمسون لانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .ولعل القيام بعملية المراجعة من قبل الباحثين والكتاب والمثقفين الثورين تعتبر أحد أبعاد الاحتفاء بهذه الذكري المجيدة .لقد قام الباحث والكاتب الصديق غازي الصوراني بإجراء دراسة بهذه المناسبة استعرض بها مسيرة الجبهة منذ انطلاقتها والمحطات التي مرت بها والمؤتمرات التي عقدتها وذل ......





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