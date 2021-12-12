جدل السياسة والثقافة في نضال التحرر الوطني - سعيد مضيه

2021/12/12 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_مضيه بينت الحلقة السابقة حصول تواطؤ بين الثقافة الأبوية الموروثة والثقافة الوافدة على امواج ثورة المعلومات مع الليبرالية الجديدة على الاحتفاظ بتجهيل الجماهير .



الثقافة الأبوية قديمة العهد ، وهي انعكاس للواقع المتخلف؛ لذا تتوافق مع مدارك الأغلبية من المجتمع الأبوي.



وحال بروز داعية او دعاة للفكر المتخلف عن روح العصر تلتف الجموع حوله بسرعة.



يؤكد هذه الحقيقة مثال داعش حال بزوغها، وكثير من ممارساتها لاقت هو ......





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