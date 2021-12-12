2021/12/12 | 16:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p7zo6gqsXwM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصر: قرار البيتين السني والكردي شبه موحد يخالف البيت الشيعي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصر: قرار البيتين السني والكردي شبه موحد يخالف البيت الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).