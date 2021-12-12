إليك 5 خطوات بسيطة لضمان عدم سرقة طرود الهدايا من أمام باب منزلك

2021/12/12 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد استطلاع للاتحاد الوطني لتجارة التجزئة، أن أكثر من نصف المتسوقين في موسم الأعياد يخططون لشراء الهدايا عبر الإنترنت هذا الموسم، ويحذر الخبراء من أن جميع عمليات تسليم الطرود هذه تشكل هدفًا مغريًا للصوص.لذا إليك 5 نصائح للحفاظ على عمليات التسليم آمنة من قراصنة الطرود من العتبات أو الشرفات.

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