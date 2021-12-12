لا سيارة أو سائق بعد اليوم.. إسرائيل تجرد عائلة نتانياهو من الحماية

2021/12/12 | 16:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات الإسرائيلية، الأحد، إنهاء الحماية الأمنية المقدمة لعائلة رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة حاليا، بنيامين نتنياهو، بدءا من الاثنين، وذلك بعد ستة أشهر من خسارته لمنصبه.

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