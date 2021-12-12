العامري والحلبوسي يبحثان آلية الخروج من الازمة السياسية الحالية

2021/12/12 | 16:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وذكر المكتب الاعلامي، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة، وآلية الخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وفق الاطر الدستورية والقانونية”.

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