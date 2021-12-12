الحلبوسي والعامري يبحثان المستجدات السياسية

2021/12/12 | 16:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اذ بحثا المستجدات السياسية والخروج من الأزمة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية، وتبادل وجهات النظر حول المرحلة المقبلة، وآلية الخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد وفق …

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