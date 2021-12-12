اجتماع أوروبي أميركي في فيينا .. وموقف إيران لم يتغير

2021/12/12 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعقد مساء الأحد اجتماع موسع في فيينا، على هامش المفاوضات المتصلة ببرنامج إيران النووي، يشارك فيه رؤساء الوفود الأوروبية ورئيس الوفد الأميركي، روبرت مالي.وبحسب الدبلوماسيين الغربيين في فيينا، فأن موقف إيران في المفاوضات لم يتغير بشكل جوهري.

وكان المسؤولون الإيرانيون قد قالوا من قبل إنهم متمسكون بموقفهم المتشدد.ونقلت وكالة ارنا الرسمية عن إبراهيم رئيسي قوله إن إيران جادة في المحادثات النووية الجارية في فيينا.

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