صحة الانبار تحذر من الموجة الرابعة وتدعو إلى تلقي اللقاح

2021/12/12 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت الجهات الصحية المسؤولة في محافظة الانبار من دخول البلاد في موجة وبائية جديدة..



وحث مدير الصحة العامة في دائرة صحة الانبار محمد داود المواطنين على تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن.

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