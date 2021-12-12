نيويورك تايمز: التحول إلى المشورة والتدريب يهدف إلى تخفيف الضغط عن الكاظمي

2021/12/12 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة أعلنت إنهاء مهمتها القتالية في العراق، لكن قواتها لن تغادر البلاد حيث سيبقى نحو 2500 لغرض الدعم والمشورة والتمكين

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم ان هذه الخطوة محاولة لتخفيف الضغط عن الكاظمي الذي كان عليه أن يوازن العلاقات مع إيران..



مبينة ان من غير الواضح ما إذا كان هذا الإعلان كافيًا لاسترضاء الفصائل المسلحة التي دعت إلى الانسحاب الكامل للقوات الأميركية

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