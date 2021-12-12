العامري والحلبوسي يبحثان الوضع السياسي ونتائج الانتخابات

2021/12/12 | 17:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الوضع السياسي في البلاد ونتائج الانتخابات. وذكر بيان للتحالف تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس تحالف الفتح هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي". وأضاف البيان، أن "الطرفين بحثا الوضع السياسي ونتائج الانتخابات وآلية الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد بالأطر الدستورية والقانونية".

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