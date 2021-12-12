سرايا السلام: ليس من شأن تشكيلاتنا التدخل في القضايا القانونية والعشائرية

2021/12/12 | 17:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت تشكيلاتسرايا السلام في سامراء، الأحد، أنها لن تتدخل في القضايا القانونية والعشائرية، باستثناء اللجان القانونية التابعة للسرايا.

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وذكرت اللجنة المكلفة من الصدر بتصحيح مسار سرايا السلام، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (12 كانون الأول 2021)، انه "انطلاقا من مبدأ احترام القانون وللحفاظ على استقلالية القضاء وايمانا منا بنزاهة واستقلالية القضاء العراقي، نوضح انه ليس من شأن تشكيلاتنا بجميع صنوفها التدخل بالقضايا القانونية والعشائرية، مهما كان أطرافها، باستثناء عمل الاخوة في اللجان القانون التابعة لسرايا السلام، وبما يوكل اليهم من اللجنة".

وأضاف البيان أن "ذلك جاء للحفاظ على المبادئ الاساسية التي تشكلت منها سرايا السلام واهمها الحفاظ على هيبة الدولة، بل ودعم الاجهزة الامنية والجهات القضائية وابداء المساعدة ان طلبوا لك".

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