2021/12/12 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت تقدم على نسخة منها عن قيام موالين لحزب العمال الكردستاني (التركي) في قضاء سنجار بشمال البلاد، بمنع الدوام في المؤسسات الحكومية بالقضاء.

وجاء في وثيقة صادرة عن المجلس “إلى جميع المنظمات في ناحية الشمال، نعلن في سنجار وضواحيها فرض إيقاف العمل في الدوائر الحكومية كافة وغير الحكومية وجميع المنظمات والمؤسسات دون استثناء في سنجار، ويمنع منعا باتا دوام أي موظف، ويستمر القرار إلى إشعار آخر”.

وذكرت الوثيقة: “كل من يخالف الأمر سيتحمل المسؤوليات كافة، بدءا من اليوم الأحد 12 / 12 / 2021”.

ومجلس إدارة الذاتية والديمقراطية في قضاء سنجار، هي جماعة موالية لحزب العمال الكردستاني (التركي) في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بشمال العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موالون لحزب العمال الكردستاني يمنعون دوام الدوائر الحكومية في سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).