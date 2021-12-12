أول توضيح لطبيعة الانفجارات ضمن مقتربات الخضراء

2021/12/12 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح مصدر امني، اليوم الاحد، اصوات الانفجارات التي تم سماعها قرب المنطقة الخضراء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "اصوات الانفجارات ضمن مقتربات الخضراء عبارة عن مرور طائرات الشينوك التي قامت برمي الاقراص الحرارية في الجو".

وبين أن "ذلك تحسبا من اي استهداف لها".

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