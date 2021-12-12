لجنة تصحيح مسار سرايا السلام توضح بشأن تدخلها بالقضايا القانونية والعشائرية

2021/12/12 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أصدرت لجنة تصحيح مسار سرايا السلام، اليوم الأحد، توضيحا بشأن تدخلها بالقضايا القانونية والعشائرية.

وقال إعلام اللجنة عبر وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ان "لجنة تصحيح مسار سرايا السلام أصدرت توضيحا بشأن تدخلها بالقضايا القانونية والعشائرية".

أدناه نص الوثيقة:

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