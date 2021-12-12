ندوة في جامعة ميسان عن موقف الأديان من العنف ضد المرأة

2021/12/12 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / نظمت كلية التربية في جامعة ميسان ، بالتعاون مع المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في الفاتيكان ، ندوة عن " موقف الأديان من العنف ضد المرأة" بمشاركة باحثين من داخل وخارج العراق.واكدت الندوة :" ان المرأة في مختلف الديانات لها كرامة ومنزلة رفعية لا تختلف إطلاقاً عن مكانة الرجل في الحقوق والواجبات ، وان جميع الديانات تؤكد على احترام المرأة"./انتهى س

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