القبض على 6 متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالعنف الاسري في ميسان

2021/12/12 | 17:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على 6 متهمين مطلوبين وفق المادتين ( ٤٣٢ و ٤١٣ ) من قانون العقوبات العراقي ، بتهمة ارتكاب جرائم جنائية مختلفة تتعلق بالعنف الاسري .وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهمين القي القبض عليهم خلال ممارسة أمنية نفذت بهدف ملاحقة المطلوبين وتنفيذ مذكرات أوامر القبض ، وشملت مناطق عدة من عموم المحافظة"./ انتهى س

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