2021/12/12 | 17:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، الوضع السياسي في البلاد ونتائج الانتخابات، وآلية الخروج من الأزمة السياسية. وذكر بيان للتحالف تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي والعامري يبحثان نتائج الانتخابات وآلية الخروج من الازمة السياسية المركز الخبري الوطني.

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