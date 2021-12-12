لضمان أمن كلمة المرور الخاصة بك.. اتبع هذه النصائح عند إنشائها

2021/12/12 | 17:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المفترض أن تكون كلمات المرور سرية.لكن علماء النفس أفادوا بأنه من الممكن التنبؤ بكلمة مرور بناءً على شخصيات المستخدمين أو بناء على المحتويات الموجودة على مكاتبهم في العمل.

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