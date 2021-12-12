بعد فعلة مباراة المغرب.. مرشحة اليمين الفرنسي تتوعد مشجعي الجزائر

2021/12/12 | 17:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعدت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين كانوا قد احتفلوا السبت في شوارع باريس بالفوز على المنتخب المغربي، بالعقاب بعد اتهامهم بمهاجمة السلطات الأمنية.

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