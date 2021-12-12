2021/12/12 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إن اكثر من نصف مليار شخص قد أن يغرقون في براثن الفقر المدقع بسبب وباء كورونا الذي بات يعيق الناس للوصول إلى الخدمات الصحية الشاملة.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة العالمية والبنك الدولي: الوباء قد يدفع 500 مليون شخص إلى السقوط في براثن الفقر المدقع المركز الخبري الوطني.

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