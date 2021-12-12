أمانة مجلس الوزراء: قوانين مهمة ستشرع لدعم المرأة

2021/12/12 | 18:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكدت أمانة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن العديد من القوانين المهمة شرعت وستشرع لدعم المرأة.وقالت مدير عام تمكين المرأة في الأمانة، يسرى كريم محسن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك جهودا كبيرة بذلت لتمكين المرأة وأبرزها قرار مجلس الوزراء بتقديم مسودة قانون الحماية من العنف الاسري الى مجلس النواب لتشريعه وهناك لجنة لمتابعة هذا القانون"، مبينة أن "اهم الإنجازات تمثلت باطلاق الخطة الوطنية الثانية لمجلس الامن الدولي 1325 والذي كان فيه العراق مبادرا". وأضافت، أن "العراق شرع قانون الناجيات الايزيديات وباقي المكونات مما شكل خطوة متقدمة للمرأة لكي تتمكن من أخذ حقوقها، فضلاً عن وجود إجراءات أخرى لمجلس القضاء الأعلى لاعادة المحاكم الخاصة بالاسرى وكذلك إجراءات تعزيز المرأة"، لافتة الى أنه "من خلال مشروع قانون تعديل العقوبات الذي قدمته رئاسة الجمهورية أجرى مجلس القضاء الأعلى المزيد من التغييرات التي أنصفت المرأة".وأشارت إلى أن "وزارة الداخلية كانت الشريك الأساسي مع دائرة تمكين المراة من اجل تغير مسودة قواعد السلوك وانفاذ القانون من خلال إضافة مادة خاصة للمرأة وهي (المرأة والعدالة الجنائية)"، موضحة أن "هناك خطوات مهمة تقوم بها الحكومة بصدد اعداد الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية التي سيكون من أول اهتماماتها تمكين المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والامن والحمايات".

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