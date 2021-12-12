بعد توقف لاكثر من

2021/12/12 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت شركة الفرات العامة للصناعات

الكيمياوية والمبيدات، إحدى تشكيلات

وزارة الصناعة والمعادن، تأهيل وتشغيل

مصنع الصودا والكلور، بعد أن كان

متوقفاً منذ (13) عاماً.

وقالت خلية الإعلام الحكومي، اليوم

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