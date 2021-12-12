’لنا الحياة’.. حفل موسيقي بمشاركة 6 عازفات عراقيات على مسرح الرشيد

2021/12/12 | 18:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن الملحن العراقي مصطفى زاير، الأحد، إقامة حفل موسيقي بعنوان لنا الحياة، وذلك بمشاركة مع أوركسترا العود لأول مرة على مسرح الرشيد، والمكون من 6 نساء، قريباً.

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وقال زاير في تدوينة تابعها "ناس"، (12 كانون الأول 2021)، إن "الحفل سيشهد ولادة أسماء نسائية سيكون لهم الأثر الكبير والمميز في مستقبل آلة العود العراقي، وهم سارة كريم ، وأسيل، ونورس صباح، وهدى، وشمس".

وأضاف، أن "الحفل سيقام يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، على مسرح الرشيد".

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