القبض على متهمين بإثارة نزاع عشائري في البصرة

2021/12/12 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين بإثارة نزاع عشائري في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان، أنه “بهدف بسط الأمن ومتابعة الأشخاص الذين يثيرون النزاعات العشائرية، وبعد حدوث نزاع عشائري في منطقة أبو صخير بمحافظة البصرة، تمكنت قيادة القوات البرية من خلال قيادة عمليات البصرة من إلقاء القبض على عدد من المتهمين من مثيري هذا النزاع”.

وأضافت، أنه “تم ضبط الأسلحة التي كانت بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل”.

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