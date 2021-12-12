بعد أربع سنوات من التحرير.. جوازات الموصل بين المعاناة والروتين القاتل (فيديو)

2021/12/12 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد البوم- نينوى على الرغم من مرور اكثر من اربع سنوات على تحرير المحافظة من عصابات داعش الإرهابية واستعادة الامن وفتح الدوائر الحكومي لأبوابها الا ان تلك الدوائر تعاني من الروتين القاتل والممل يدفع ضريبته المواطن الموصلي.

ويشكو أهالي نينوى من صعوبة وروتين كبير في اصدار مستمسكاتهم الثبوتية بينها جوازات السفر بسبب الإجراءات الحكومية والروتين المعقد والزخم الكبير مما دفع العديد منهم الى العزوف عن مراجعة تلك الدوائر.

وعبر الأهالي عن سخطهم من الإجراءات الحكومية المتبعة ونقص الأجهزة مما يدفع بهم الى الوقوف طوابير امام الجوازات يستمر لأيام للوصول الى اصدار الجواز.واستطلعت كاميرا (بغداد اليوم)، اراء المواطنين وإبراز معاناتهم في تلك الدوائر.

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