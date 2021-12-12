مصدر امني: اصابة صحفية محلية أيزيدية باطلاق نار اثناء تظاهرات في قضاء سنجار غرب الموصل

2021/12/12 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اصيبت صحفية ايزيدية تعمل في قناة محلية في مدينة الموصل بعيارات نارية في قضاء سنجار غرب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان "الصحفية اصيبت بعيارات نارية خلال محاولة الجيش فض تظاهرات لمحتجين من مناصري حزب العمال الكردستاني في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار غرب الموصل احتجاجا على القصف التركي على مناطقهم".مبينا ان " الصحفية نقلت على اثرها لمستشفى قريب من التظاهرات داخل القضاء "./انتهى

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