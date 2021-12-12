الصحة تقرر سريان التلقيح حتى نهاية الدوام الرسمي في دوائرها

2021/12/12 | 18:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / قررت وزارة الصحة ، توسيـع الية توزيع اللقاحات للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على المواطنين ، وذلك بعدم انتظار اكتمال عدد معيـن من المستفيدين لاجل فتح قناني اللقاح في الجلسات التلقيحية ، والالتزام بتلقيح كافة المواطنين المراجعين وحتى نهاية الدوام الرسمي في دوائرها ./انتهى5

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