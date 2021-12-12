حكومة الوحدة الليبية تتعهد بتسليم السلطة.. وتشدد على الموعد

2021/12/12 | 18:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المكلف، رمضان أبو جناح، الأحد، بتسليم السلطة للحكومة التي تنتخب في 24 ديسمبر، في إشارة إلى موعد بدء الاقتراع العام في البلاد

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