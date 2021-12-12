الإعلام الأمني: فتح تحقيق بحادث إطلاق نار على عجلة للجيش العراقي في سنجار

2021/12/12 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد، فتح تحقيق بحادث إطلاق نار على عجلة للجيش العراقي في سنجار.وذكرت الخلية في بيان، ان “القوات الأمنية تحقيقا في حادث إطلاق نار وقناني المولوتوف على عجلة نوع همر، مما ادى الى إصابة احد منتسبي الفرقة العشرين بالجيش العراقي خلال تأمين الحماية لمتظاهرين ينددون بالاعتداء التركي على الأراضي […]

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