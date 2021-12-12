نقيب الصيادلة يحدد شرطاً لتخفيض سعر الدواء

2021/12/12 | 18:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحدد نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم الأحد، شرطاً لتخفيض سعر الدواء، فيما أكد وجود إجراءات رادعة للصيدليات المخالفة.وقال الهيتي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقابة بدأت بتنفيذ تسعيرة الدواء في الصيدليات ويوميا نزود الصيدليات بمليون ونصف المليون بطاقة سعرية توزع بالتعاون مع وزارة الصحة وبالتالي نتوقع أكثر من 10 ملايين رقعة سعرية وزعت على الادوية بعد تغيير سعر الدولار".وأشار إلى أن "النقابة طلبت سابقا أن يكون سعر الدواء على سعر الدولار السابق ولكن لم نستطع لأنها تسعيرة الدولة الجديدة"، مشيرا الى أن "تخفيض سعر الدواء يعتمد على النظام الصحي الجديد لأن المواطن يدفع من سعر الدواء 20% فقط والعناية الطبية مجانا وهذا يوفر للمواطن كل الفروقات".وأضاف، أن "هناك قانونا لمزاولة مهنة الصيدلة وهناك لجنة انضباط تتخذ الاجراءات الرادعة لكل من يخالف القانون، تصل الى غلق الصيدلية"، موضحا أن "الصيادلة هم من يضغطون باتجاه التسعيرة لتكون هناك شفافية وهذا ما يطالب به جميع الصيادلة على الرغم من عدم وجود أي بضاعة مسعرة في العراق".ولفت إلى أن "التسعيرة تتم عادة في لجنة من وزارة الصحة والمتمثلة بها النقابة وبدأنا بتنفيذ المشروع وكانت لنا جولة خاصة بالتسعيرة"، موضحا أن "تسعيرة الدواء لا تعني فقط تحديد السعر وإنما دليل على أن الدواء أمين ومفحوص من وزارة الصحة"، مؤكدا أن "متابعة الصيدليات مشروع كبير وسوف نستمر في التفتيش وهناك تنسيق وتواصل الكتروني بين الجميع في النقابة".

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