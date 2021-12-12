المركزيان العراقي والاماراتي يوقعان مذكرة تفاهم للعلاقات المصرفية

2021/12/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الاحد، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف دولة

الامارات المركزي.

وقال اعلام البنك في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن محافظ البنك المركزي

العراقي مصطفى غالب مخيف التقى، بمحا

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