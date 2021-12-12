القاء قنبلة على همر.. الإعلام الأمني: فتح تحقيق في اعتداء طال القوات الأمنية بسنجار (فيديو)

2021/12/12 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم

الأحد، عن فتح تحقيق في اعتداء طال

القوات الأمنية بقضاء سنجار في محافظة

نينوى.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "القوات الأمنية تفتح

تحقيقا في حادث إطل

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