2021/12/12 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق وجبة جديدة من مادة الحنطة لخمس محافظات المركز الخبري الوطني.

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