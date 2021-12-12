2021/12/12 | 18:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حدد نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، اليوم الأحد، شرطاً لتخفيض سعر الدواء، فيما أكد وجود إجراءات رادعة للصيدليات المخالفة.وقال الهيتي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “النقابة بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقيب الصيادلة يحدد شرطاً لتخفيض سعر الدواء واجراءات للمخالفين المركز الخبري الوطني.

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