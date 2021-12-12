شاهد ما قاله رئيس وزراء إسرائيل قبيل إقلاع طائرته نحو الإمارات في أول زيارة من نوعها

2021/12/12 | 18:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، كلمة قصيرة في مطار بن غوريون بتل أبيب قبيل إقلاع طائرته نحو الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة رسمية لرئيس وزراء إسرائيلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيلتقي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

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