لبنان.. قتلى وجرحى باشتباك داخل مخيم للفلسطينيين

2021/12/12 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط ثلاثة قتلى وأصيب ما لا يقل عن عشرة آخرين في اشتباك مسلح، الأحد، بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور (جنوبي لبنان) بين عناصر من حركة فتح وآخرين من حركة حماس، بحسب مراسل قناة "الحرة".

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