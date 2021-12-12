أمر ترقية لهؤلاء المنتسبين في الجيش العراقي

2021/12/12 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بترقية المراتب (الجرحى والمفقودين) في الجيش العراقي.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "الكاظمي وجه بترقية المراتب الجرحى والمفقودين الى رتبة واحدة اعلى".وأضاف، أن "ذلك القرار جاء تثمينا لما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وشعبه، وبمناسبة ذكرى النصر على داعش".

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